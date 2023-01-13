槍擊犯張錫銘提假釋屢未過 聲請釋憲裁定不受理

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（中央社記者林長順台北13日電）服刑中的槍擊要犯張錫銘申請假釋屢遭矯正署駁回，去年提起行政訴訟敗訴確定後，聲請法規範憲法審查。憲法法庭裁定不受理。

張錫銘於民國84年至94年間犯下槍擊、綁票等案，落網後被判處無期徒刑確定；96年起在台南監獄執行，入獄後表現正常。他自106年起多次申請假釋，但都遭矯正署駁回。

張錫銘自認未獲公平對待，不服審查結果，提起行政訴訟，狀告矯正署，遭駁回確定，他向憲法法庭聲請法規範憲法審查。

張錫銘主張，假釋處分由法務部作成，違反憲法對人身自由的保障及正當法律程序原則，且將「悛悔實據」的假釋條件，規定為參酌受刑人獄中表現等，並因行刑累進處遇責任分數等，違反憲法法律保留、法律明確性、比例原則及人身自由的保障。

憲法法庭審理後認為，張錫銘的聲請尚難謂其有何違反前揭憲法原則而具憲法重要性，以及有何侵害他基本權利而有貫徹的必要，聲請於法不合，裁定不受理。（編輯：戴光育）1120113