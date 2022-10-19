申請假釋屢未過關 張錫銘提行政訴訟遭駁回

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槍擊要犯張錫銘因多次請求假釋遭駁，提起行政訴訟，狀告法務部矯正署，台南地方法院19日駁回原告之訴，全案可上訴。圖為5日張錫銘搭警備車前往台南地方法院出庭。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張榮祥台南19日電）服刑中的槍擊要犯張錫銘申請假釋屢遭駁回，今年提起行政訴訟，狀告法務部矯正署，台南地方法院今天駁回原告之訴，全案可上訴。

張錫銘因申請假釋屢遭駁回，狀告法務部矯正署，台南地院今天宣判，但雙方未到庭聽判，地院依行政訴訟法規定，僅以公告主文代替，未在法庭內當庭宣判主文。

台南地院指出，法務部矯正署考量張錫銘犯行、犯後表現及再犯風險等三大面向，且張錫銘犯行情節非輕，犯後無任何和解計劃或賠償相關紀錄，犯後態度非佳，決議不予許可假釋，尚非無據。

台南地院表示，受刑人在監服刑期間，僅是得否陳報假釋的法定條件，未明定執行逾一定期間即應許可假釋；張錫銘主張在監表現良好，多次受表揚，也不是判斷有無悛悔情形的唯一要件。

台南地院認為，張錫銘是否可以假釋出監，在假審會決議後未確定，何況張錫銘向檢方聲請與刑事案件被害人或家屬和解，張錫銘必須積極和被害人連繫，請被害人主動發起，促使地檢署開案，國家不宜主動介入。

另外，張錫銘相關刑事案件共犯有10人，刑度可堪比擬者，僅詹龍欄被判處無期徒刑，但詹龍欄在監執行逾20年才假釋；張錫銘未考量自身犯行情節及其他假釋條件，主張處分違反平等原則，顯然不足採信。

因此，台南地院認定台南監獄假審會決議無拘束效力，原處分認事用法無違誤，復審決定予以維持，也無不合；張錫銘請求撤銷原處分及復審決定、矯正署應作成准予假釋行政處分等應予駁回。

至於張錫銘宣稱在監受不公平及差別待遇、未移外役監或監外作業、監獄管理措施悖離常情等，台南地院認為非訴訟標的，張錫銘應循其他申訴管道請求救濟。

張錫銘於1995年至2005年間犯下槍擊、綁票等案，落網後被判處無期徒刑確定，2007年起在台南監獄執行，入獄後表現正常。

張錫銘2017年起多次申請假釋都遭矯正署駁回，自認未獲公平對待，不服審查結果，提起行政訴訟，狀告矯正署。

張錫銘曾於2012年9月因祖母過世獲准返家奔喪，在相隔10年後，今年10月5日再度離開台南監獄出庭說明。（編輯：黃世雅）1111019