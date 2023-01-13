花蓮前副議長潘月霞坦承詐領百萬助理費 依貪污治罪條例起訴
2023/1/13 15:33（1/13 15:39 更新）
國民黨籍花蓮縣議會前副議長潘月霞與女兒涉及人頭詐領助理費，金額達新台幣128萬餘元，13日遭起訴。圖為潘月霞主持會議。（中央社檔案照片）
（中央社記者張祈花蓮縣13日電）國民黨籍花蓮縣議會前副議長潘月霞與女兒涉及人頭詐領助理費，金額達新台幣128萬餘元，偵查期間2人均坦承犯案，花檢今天依貪污治罪條例等罪嫌起訴。
檢調接獲情資潘月霞涉及詐領助理費，上月初到潘月霞住家等2處搜索，查扣相關證物，將潘月霞與女兒潘宣羽帶回偵訊，認為2人涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。潘月霞羈押至今，潘宣羽上月29日以30萬元交保。
檢方調查，潘月霞民國107年至111年擔任花蓮縣議會副議長期間，涉嫌以邱姓、章姓、張姓友人等4人做人頭助理詐領公費助理補助款，其中1人為女兒居中引薦，4年來共詐領128萬餘元，偵查期間2人均坦承犯行，繳回全數犯罪所得。
花蓮地檢署今天偵查終結，依貪污治罪條例第5條第1項第2款之公務員利用職務上之機會詐取財物及刑法第214條之使公務員登載不實等罪嫌，將2人提起公訴。
潘月霞仍在押，由檢方移審花蓮地方法院，將開接押庭決定是否續押。
潘月霞為前議員潘富民的妻子，107年選上花蓮第4選區（瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉）議員，並當選副議長；本屆轉戰玉里鎮長選舉失利。（編輯：謝雅竹）1120113
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