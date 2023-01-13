桃園市議員劉勝全坦承收標案回扣 800萬元交保

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（中央社記者葉臻桃園13日電）民進黨籍桃園市議員劉勝全涉嫌介入校園冷氣標案、收取回扣。桃園地檢署今天向桃園地院聲押；桃園地院表示，劉勝全經訊問後坦承犯行，無羈押必要，命以新台幣800萬元交保。

檢警調查，劉勝全涉嫌以議員配合款，利用規格綁標安裝蘆竹區某國小冷氣設備，讓特定廠商得標，並收取15%回扣；據了解，標案金額約新台幣500萬元。

檢方4日出動首波搜索，並帶回白手套訊問，白手套供出劉勝全涉嫌收回扣，檢方訊後向桃園地方法院聲押白手套獲准。檢方昨天二度搜索劉勝全服務處等地，帶回劉勝全偵訊，今天凌晨向桃園地方法院聲請羈押。

桃園地院下午表示，劉勝全經訊問後坦承犯行，並有證人證述及卷內相關書證可佐，足認他涉犯貪污治罪條例之對於職務上行為收受賄賂罪犯罪嫌疑重大。

桃園地院指出，劉勝全自承有收受75萬元款項、已花用完畢，經檢警數次搜索後，未能查扣該筆款項，有相當理由認劉勝全有湮滅證據之情，因此有羈押原因。

此外，劉勝全就收受款項有無對價關係，尚待調查釐清，且他身為市議員，有相當資力及人脈，所涉上開7年以上有期徒刑之重罪，多伴有勾串證人的高度風險。

然而，桃園地院審酌國家司法權的順利行使、社會秩序及公共利益的維護，以及對劉勝全人身自由的私益及防禦權受限制的程度，及今天訊問時供述的內容，與考量他身為市議員的身分的資力，認本案無羈押必要，以具保800萬元即可保全檢警追訴犯罪。（編輯：張銘坤）1120113