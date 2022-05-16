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前那瑪夏區長索賄2000萬 辯稱原住民習俗遭判18年

2022/5/16 13:23（5/16 14:04 更新）
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高雄市前那瑪夏區長吳牧群索賄近2000萬元，16日遭判18年徒刑。圖為那瑪夏區聯合行政中心外觀。（圖取自facebook.com/NamasiaDistrictOffice）
高雄市前那瑪夏區長吳牧群索賄近2000萬元，16日遭判18年徒刑。圖為那瑪夏區聯合行政中心外觀。（圖取自facebook.com/NamasiaDistrictOffice）
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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高雄市前那瑪夏區長吳牧群（白樣．伊斯理鍛）向工程廠商索賄或收回扣近新台幣2000萬元，法官批他否認犯行，還以原住民習俗卸責，橋頭地方法院今天依貪污治罪條例判18年徒刑。

橋頭地方法院今天判決指出，吳牧群在民國103年第1屆區長任內，以參加原民會舉辦紐西蘭考察活動、希望贊助旅費等理由，向承攬工程尹姓負責人索賄6萬元。107年當選第3屆區長後，就職前，又向1家廠商以不會終止契約為對價，收取60萬元。

吳牧群就任第3屆區長後，再透過陳姓包商向董姓、林姓包商借款880萬元。事後董、林2人多次催討，吳牧群表示無力償還，要求自尚未結算或後續承攬工程收取回扣以抵償債務，其餘領取現金，含抵債部分共收取回扣1725萬4220元。

此外，吳牧群也向李姓、薛姓包商收取工程回扣110萬8000元，及向吳姓、陳姓包商收取賄款23萬元。

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法官批吳牧群身為那瑪夏區長，不思廉潔自持，利用職權擅向承作工程廠商索賄或收取回扣，事後始終否認犯行，甚而託詞代民眾借款或原住民習俗卸責，絲毫未見反省之意，依貪污治罪條例中的不違背職務收受賄賂罪等5罪，判刑18年。

另外，尹姓、陳姓包商坦承犯行，因情節輕微或有助追訴犯罪獲免刑，其餘董姓、林姓、李姓、薛姓、吳姓及另名陳姓等行賄包商分別判3月至1年2月有期徒刑，部份可緩刑。（編輯：郭諭儒）1110516

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