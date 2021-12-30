索賄現金、威而鋼都要 桃園前經發局長朱松偉判刑13年

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（中央社記者葉臻桃園30日電）桃園市府前經發局長朱松偉任職期間，多次收賄現金、重機、禮券、威而鋼等，還詐領特別費。桃園地方法院依貪污治罪條例等罪，判他有期徒刑13年、褫奪公權5年，全案可上訴。

桃園地方法院今天發布新聞稿表示，朱松偉在民國105年6月9日至107年12月25日間，任職桃園市政府經濟發展局長，期間向多間公司、團體索賄。

包括在106年8月間，透過桃園市政府交通局委託經發局代辦的「自動車駕駛系統試運行計畫採購案」，主動向全徽道安科技股份有限公司孫姓負責人索賄。

以及107年間，透過交通局委託桃園市政府工務局辦理的「桃園市108年交控中心委外維運採購案」，向輿智資通科技股份有限公司楊姓負責人索賄。

另有107年間，藉由經發局辦理的「桃園市虎頭山智慧車輛採購案」，向勤崴國際科技股份有限公司柯姓負責人、翁姓協理（兩人皆不起訴處分）索賄，要求對方提供價值新台幣數十萬元的重機讓他上下班，但數度被拒絕。

同年度，經發局替桃園市政府辦理「107年度振興商圈補助案」，桃園市中壢區六和商圈發展促進會鄭姓理事長私訊朱松偉「叫評審對我好一點」、「這次總共13個商圈要分300萬元，怎麼夠分」，獲朱松偉回覆「我搞定了」，鄭姓理事長也在審查會議後贈送朱松偉1輛機車，六和商圈促進會事後也獲核准最高額補助。

朱松偉也在107年間，替台鎔科技材料股份有限公司顏姓副董事長，向桃園市產業園區聯合服務中心施壓，加速台鎔公司申請污染物排放權變更許可的審核流程，並收受顏姓副董事長事後贈送的新台幣上萬元演唱會門票。

同年間，朱松偉也透過交通局委託工務局代辦的「107年度標誌標線維護採購案」、「108年度交通號誌維護採購案」，向投標廠商之一的玖泰交通科技有限公司魏姓負責人索賄共12萬元賣場禮券，換取讓玖泰公司得標，甚至在對方拖延支付時施壓。

朱松偉也在107年間，藉由擔任桃園市政府交評審議小組委員身分，主動向卓爾交通技師事務所吳姓負責人索賄現金2萬元、威而鋼10盒、4萬元賣場禮券。

朱松偉也在擔任局長期間詐領特別費，透過時任桃園市伴手禮協會的陳姓理事長，替他進行不實的款項核銷。

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桃園地院審理時，朱松偉辯稱是因為和上述人等交情好，才有餽贈往來，但法官不予採信，今天依貪污治罪條例、利用職務上機會詐取財物罪，判處朱松偉有期徒刑13年、褫奪公權5年，並沒收犯罪所得。

其餘孫姓、楊姓、陳姓、鄭姓、顏姓、魏姓、吳姓等7人，各依交付賄賂罪、非公務員幫助公務員犯利用職務機會詐取財物罪，判處有期徒刑3月至1年6月不等，並褫奪公權1至2年、得易科罰金，全案可上訴。（編輯：方沛清）1101230