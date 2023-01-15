台中東區汽機車碰撞 1死2傷

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台中市東區振興路15日晚間發生1輛自小客與2輛機車碰撞事故，3人受傷送醫，其中1人當場失去生命跡象，送醫不治；肇事汽車雖留在現場，但駕駛人則已不見，警方持續追查中。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月15日

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市東區振興路今天晚間發生1輛自小客車與2輛機車碰撞事故，造成3人受傷送醫，其中1名男騎士送醫不治，而肇事汽車駕駛人已不在現場，警方正追查中。

台中市消防局於晚間7時27時獲報，位於東區振興路發生車禍，隨即出動救護車4輛、消防人員8人到場救護。

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消防局指出，現場是1輛自小客車與2輛機車發生碰撞事故，造成3人受傷，其中25歲女子肢體擦傷、意識不清，另1名40歲女子左手腳開放性骨折、意識清楚，2人都送往中國醫藥大學附設醫院救治。還有1名年約50歲的男子當場失去生命跡象，送往長安醫院搶救不治。

警方據報到場時發現，肇事車輛留在現場，但駕駛則已不見，正追查駕駛中，以進一步釐清事發過程。（編輯：黃世雅）1120115