警大校長楊源明上任 強化科技偵辦能力

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）中央警察大學今天舉辦代理、新任校長交接典禮，新任校長由原台北市政府警察局長楊源明出任。楊源明表示，未來除加強警察學術，也希望與實務結合，並強化科技偵防辦案能力。

內政部代理部長花敬群上午出席中央警察大學新任校長交接典禮，楊源明先進行授階儀式，隨後在花敬群的見證下再舉行交接典禮，楊源明由代理校長蘇志強手中接過印信，完成儀式。

花敬群致詞表示，警察大學在歷任校長的卓越領導下，已為警察教育奠定良好基礎，今天楊源明接下警察大學教育重擔，憑藉豐富的實務及行政經驗，相信能領導教職同仁，培育卓越的警察幹部以承擔治安艱鉅的挑戰，必能使警察大學與警政署有更緊密的合作，為民眾謀求更大的福祉。

楊源明接受媒體聯訪表示，中央警察大學是培育警察執法幹部的搖籃，未來除了持續加強警察學術外，也希望能跟實務相結合，進而能為實務單位提供在警察學術以及實務結合之後的相關精進的建議，讓實務單位在維護社會治安能有更進一步的成效。

楊源明指出，對於學生在執行的教育訓練能夠持續強化，精進執法效能，因為近年來科技犯罪猖獗，為因應新時代犯罪的挑戰，未來警察大學也要再加強科技偵防領域，強化這方面辦案的能力，有效打擊犯罪，同時重視學生的精神及倫理教育，灌輸學生團隊精神，獲得社會大眾對警察執法的信任。

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內政部表示，楊源明現年62歲，中央警察大學47期、警察政策研究所碩士，歷任基隆市警察局局長、警政署主任秘書、台中市政府警察局局長及台北市政府警察局局長等重要警職，具有豐富的行政經驗、資歷完整，將有助於該校推動各項警察教育政策。

前中央警察大學校長陳檡文擔任警政署警政委員期間，出入私人招待所未報備，經內政部召開考績委員會，給予記小過一支處分，陳檡文隨後因個人生涯規劃，申請提早退休。（編輯：卞金峰）1120116