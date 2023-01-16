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南投單親10寶媽積勞產後肺炎過世 一家生活困頓待援

2023/1/16 17:26
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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）在信義鄉租屋的張姓女子去年12月生產，今年1月6日肺炎過世，一家陷入困頓，張女10名子女分由母親及前男友照顧，由於張女母親年紀大，經濟也不佳，亟待外界幫助。

原住高雄市梅山地區的45歲張女因找工作不順，3年前與小孩、母親、妹妹舉家搬到南投縣信義鄉打零工，張女去年12月再次生產後，疑因未好好休養調理身體，加上生活重擔導致積勞成疾，今年1月6日過世，由於一家經濟困頓，當地員警結合慈善團體伸援手。

南投縣警察局信義分局今天發布新聞稿表示，張女從高雄舉家搬到信義鄉打工，今年1月6日因肺炎過世，因家境清寒且為單親家庭，東埔派出所長林端吉主動關懷聯繫慈悲功德會提供新台幣6萬元辦理後事，和社派出所長方光雄協助家屬申請張榮發基金會、縣府介入救助。

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信義分局表示，張女認為在高雄市找不到工作，因此搬到信義鄉，但平時打零工維生，工作不穩且生活困窘，加上感情不順與伴侶分開，上月產後仍未妥善休養，病逝後遺留小孩由母親、妹妹照顧，但張女母親年邁，妹妹也有小孩要養，一家經濟不佳，亟需社會幫助。

據了解，張女先後與5名男子生下9名小孩，上月再未婚生下女嬰，10名小孩最大20歲、最小剛滿月，目前20歲老大、嬰兒等4名孩子跟著張女母親，另6名小孩分別由前男友扶養，南投縣政府將派社工訪視並提供急難救助金、食物銀行、媒介民間資源等協助。（編輯：陳仁華）1120116

#南投縣警察局信義分局
#林端吉
#方光雄
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