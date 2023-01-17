台中男開車闖紅燈撞死2騎士 涉毒駕遭羈押

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（中央社記者蘇木春台中17日電）劉姓男子15日晚間為躲避警方舉發逆向，竟闖紅燈撞上2輛機車，釀2死1重傷卻棄車逃逸，劉男經警方逮捕送辦，檢方昨天深夜複訊後認定他涉犯毒駕等罪嫌向法院聲押，今天獲准。

台中地院今天告訴中央社記者，全案昨天經檢察官聲請羈押後，今天上午法官召開羈押庭審理，認定劉男有逃亡、滅證之虞，且所犯為5年以上重罪，裁定羈押並禁見及通信。

檢警查出，15日晚間7時26分，49歲劉姓男子駕駛自小客車沿東區東光園路往南方向直行，在振興路口時闖紅燈，撞上38歲、39歲連姓姊妹與75歲葉男騎乘的2輛機車。

遭撞的葉男當場即無生命跡象、送醫後傷重不治，騎車的38歲連女經送醫急救，16日凌晨仍不治身亡，坐後座的連女姊姊則左腳骨折目前尚在醫院治療中。事故發生後劉男棄車逃逸，警方循線將他逮捕到案，他經呼氣酒測未酒駕。

檢警查出，事故發生前，劉男開車行經東區建成路與旱溪街口時，因逆向行駛遭巡邏員警發現，警方要上前舉發時他開車逃逸，因警方顧及執勤安全未續跟，劉男卻在約1公里外發生交通事故。

劉男有公共危險、毒品等前科，去年10月間才出獄，他到案後供稱，因曾經入獄，看到警方會怕，當時才會駕車逃逸。警方依過失致死等罪嫌將劉男移送台中地檢署偵辦。

劉男經檢察官複訊後，認定他驗出有二級毒品安非他命反應，涉犯刑法公共危險致死、加重毒駕肇事致人於死、肇事致人於死後逃逸及過失傷害等罪嫌重大，昨天晚間向法院聲請羈押。（編輯：郭諭儒）1120117