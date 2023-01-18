蔡衍明被指「國台辦狗腿」提告求償300萬 二審仍敗訴

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（中央社記者劉世怡台北18日電）旺中集團董事長蔡衍明不滿電視節目主持人陳凝觀在節目中，指他為「國台辦狗腿」，向壹電視、陳凝觀等提告求償300萬元。二審今天仍認為陳凝觀言論屬善意評論，判蔡衍明敗訴。

蔡衍明主張，陳凝觀於民國108年6月27日主持「年代向錢看」節目時，辱罵他為「國台辦狗腿」，嚴重損害他的名譽權，造成他極大的痛苦，要求陳凝觀、製作人盧諭慶、壹傳媒電視廣播有限公司連帶賠償新台幣300萬元，並登報道歉等。

陳凝觀等表示，當天節目以其他媒體揭露中國旺旺接受中國政府補助金、鴻海集團創辦人郭台銘指稱蔡衍明「狗腿」等政治新聞事件，均屬與公眾攸關的重大政治事件而可受公評，且未直接稱蔡衍明「狗腿」或「國台辦狗腿」。

一審台北地院認為，陳凝觀針對媒體報導旺旺集團接受中國政府補助金等事件，基於個人價值判斷所為的意見表達，即使用詞較為尖酸負面，讓蔡衍明感到不悅，仍屬於善意發表言論，難認不法侵害蔡衍明權利。

一審認為，陳凝觀的言論目的是時事評論，並非單純的抽象謾罵，再審酌蔡衍明為公眾人物，本身也有相當的自清能力，陳凝觀基於討論公共事務而發表言論，當應放寬審查標準，以免造成寒蟬效應，對言論自由造成過大的箝制，阻礙公共議題的討論，判決蔡衍明敗訴。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天駁回上訴，維持原審判決。全案還可上訴。（編輯：張銘坤）1120118