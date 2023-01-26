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通膨讓英國人難度日 受薪階級也得找食物銀行
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春節入住商旅疑開毒趴 男累癱忘退房被逮送辦

2023/1/26 11:10（1/26 11:36 更新）
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鄭姓男子日前入住台南市中西區某商旅，疑和多名友人開毒趴，且不願配合登記資料，25日下午忘記退房，警方獲報趕往處理，當場在鄭男房內查獲毒品，全案依法送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月26日
鄭姓男子日前入住台南市中西區某商旅，疑和多名友人開毒趴，且不願配合登記資料，25日下午忘記退房，警方獲報趕往處理，當場在鄭男房內查獲毒品，全案依法送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月26日
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（中央社記者張榮祥台南26日電）台南鄭姓男子24日晚上入住商旅，疑和多名友人開毒趴，且不願配合登記資料，商旅人員昨天下午退房時間無法連繫鄭男而報警，警方在房內查獲海洛因、安非他命等毒品，依法送辦。

台南市警局第二分局人員今天告訴中央社記者，有毒品前科的36歲鄭男，24日晚上入住台南市中西區忠義路某家商旅，不僅未配合商旅登記資料，住宿期間更有多名友人進出。

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鄭男昨天下午4時必須退房，但商旅人員無法連繫上鄭男，只好報警，警方趕到敲門多時，鄭男才睡眼惺忪開門，雜物散落床面，警方在床上發現毒品吸食器後，又在馬桶旁衛生紙捲內搜出紅色小皮夾，皮夾中有1包海洛因、3包安非他命。

鄭男接受偵訊時，雖信誓旦旦早已戒毒，但尿液檢驗出現毒品反應，警方訊後依毒品罪嫌送辦，且將追查和鄭男同歡的友人。（編輯：管中維）1120126

#台南市
#台南市警局第二分局
#海洛因
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