馬公燒草引大火 4小時撲滅幸無人傷亡

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澎湖縣馬公市興仁里北側雜草區30日下午發生大火，濃煙竄天，澎湖消防與軍方出動19車救火，延燒4個小時，燒毀面積達1萬平方公尺，所幸無人傷亡。（澎湖縣政府消防局提供）中央社 112年1月30日

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（中央社澎湖縣30日電）澎湖馬公市興仁里北側雜草區今天下午發生大火，澎湖消防與軍方出動19車救火，延燒約4個小時，燒毀面積達1萬平方公尺，所幸無人傷亡，起火原因及損失金額消防局火調科進行後續調查。

澎湖消防局今天下午3時35分接獲民眾報案，派遣第一大隊、澎南、馬公、湖西及白沙分隊共計15車33人前往搶救，由大隊長陳正宜現場指揮，馬公、龍門港務消防分隊、軍方興仁彈藥庫、空軍消防班出動4車12人前往支援，搶救人車計19車45人。

消防局表示，由於現場巷道狹小，消防車難以進入，且銀合歡密布，並囤放許多廢棄輪胎，致搶救任務困難，在勤務人員奮力搶救下，火勢於晚間7時22分撲滅。燃燒雜草面積約1萬平方公尺（約3000多坪），並波及1民宅增建車庫塑鋼浪板牆面變形，所幸無人員傷亡。（編輯：黃世雅）1120130