汐止男酒駕逆向撞行人 婦送醫不治

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新北市汐止警方30日晚間獲報，汐止區汐平路1段附近發生車禍，員警到場調查，55歲賴姓男子不僅開著BMW酒駕還逆向行駛，撞上要過馬路的69歲蘇姓婦人，蘇婦送醫仍不治。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年1月31日

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（中央社記者高華謙新北31日電）新北汐止昨天晚間發生酒駕撞死人事故，賴姓男子不僅酒駕還逆向行駛，撞上要過馬路的69歲婦人，蘇女送醫不治。賴男酒測值達0.57毫克，警詢後依公共危險罪及過失致死罪嫌送辦。

新北市政府警察局汐止分局昨天晚間7時許獲報，汐止區汐平路1段附近發生車禍，警員趕到現場調查，55歲賴姓男子不僅開著BMW酒駕還逆向，撞上當時要橫越馬路的蘇婦，蘇婦當場無呼吸心跳，經送往汐止國泰醫院急救仍宣告不治死亡。

蘇婦家人表示，蘇婦當時是要去附近的廟當義工，不料遭汽車撞上身亡；警員對賴男進行酒測，賴男酒測值竟達每公升0.57毫克，全案依公共危險罪及過失致死罪嫌送辦，交通違規部分依規定製單舉發。（編輯：李亨山）1120131