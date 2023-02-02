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中市警強勢執法 台中街頭1天2起開槍逮衝撞逃逸嫌犯

2023/2/2 19:51
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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市西屯區與中區熱鬧街頭今天分別傳出槍響，民眾聽到槍聲以為發生槍戰，後來才得知是警方開槍追緝嫌犯，警方表示，不容不法行為挑戰公權力，而2起涉案嫌犯也都落網。

台中市警察局第六分局員警上午9時許執行巡邏勤務時，發現1輛黑色自小客車懸掛假車牌，利用車子在西屯區文心路、台灣大道路口停等紅燈時進行盤查，卻遭駕駛拒檢企圖衝撞逃逸，遭警方朝左後輪射擊4槍，車輪爆胎後仍行駛逃離現場，但最後車上2男1女都陸續被查緝到案送法辦。

無獨有偶，台中市警察局第二分局上午11時許追緝妨害自由案時，在中區建國路與台中路口遭對方開車衝撞，由於當時車流及人流很多，擔心嫌犯開車逃逸過程中危及人車，警方開10槍喝止，其中對空鳴槍9槍、1槍朝對方後車輪，最後破窗逮捕謝姓男子到案，依妨害自由、妨害公務等罪嫌法辦。

警方當街開槍，民眾當下以為是發生槍戰，還有人將過程錄影上傳網路，詢問到底發生了什麼事，得知是警察開槍抓歹徒，才恍然大悟。

對於警方今天採取強勢作為，第六分局分局長賈立民強調，警方絕對不容不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾不要藉故滋事，警方對於犯罪行為絕不寬貸，對不法分子也必將繩之以法，以維護市民安心的生活環境。（編輯：陳仁華）1120202

#賈立民
#台中市警察局第六分局
#台中市
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