詐投資人2.7億元 諾亞媒體負責人遭起訴

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（中央社記者謝幸恩台北3日電）諾亞媒體公司鄭姓負責人涉違法借資2600萬元成立公司，並不實宣傳獲利豐厚詐2億多元；還隱匿營運問題，二度辦現金增資，再詐股款6446萬元，不法所得2.7億餘元。北檢偵結起訴。

依據台北地檢署起訴書指出，鄭男曾承攬台北捷運廣告代理、台北小巨蛋外牆LED帷幕，為諾亞媒體股份有限公司負責人，民國96年成立公司時，違法借資新台幣2600萬元，作為諾亞公司不實股款，向台北市政府申請辦理設立登記。

起訴書指出，99年間鄭男與地下盤商合作，隱匿諾亞公司資本不實，撰寫不實評估報告，並偽稱公司資本財務狀況健全、獲利可期，讓投資人以每股45元至52元價格，購買諾亞股票，藉此詐取2億717萬4810元。

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檢方指出，鄭男明知諾亞公司營運不佳，100年12月間先以每股16元溢價辦理現金增資發行新股，且製作不實資料指公司當年1到10月份較去年同期營收成長297%；101年11月間再以每股10元辦理現金增資發行新股，製作不實文件指公司當年1到10月份營業收益約8000多萬元，二度增資詐得股款6446萬元。

台北地檢署認定，鄭男不法所得高達2.7億元，分別違反商業會計法、證券交易法的非法公開招募出售有價證券罪、加重證券詐欺罪，及公司法之未繳納股款罪等罪嫌提起公訴。（編輯：李錫璋）1120203