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台中少年檢舉幼兒園外違停 違規駕駛不滿爆衝突

2023/2/5 14:32（2/5 14:46 更新）
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台中市孫姓少年日前在南區1家幼兒園外，拍攝違規停車照片，卻遭家長邱姓男子（左2）搶過手機制止，雙方發生肢體衝突，警方獲報到場制止。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年2月5日
台中市孫姓少年日前在南區1家幼兒園外，拍攝違規停車照片，卻遭家長邱姓男子（左2）搶過手機制止，雙方發生肢體衝突，警方獲報到場制止。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年2月5日
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（中央社記者蘇木春台中5日電）台中市孫姓少年日前在南區1家幼兒園外，拍攝違規停車照片，卻遭1名家長搶手機制止，雙方發生衝突，警方獲報到場制止，事後少年在家長陪同下到警局提告，警方獲報將依法偵辦。

孫姓少年日前在臉書（Facebook）貼文表示，台中市南區某幼兒園外，常有家長接送孩童違規停車，他2日在現場拍攝違停照片，卻遭1名家長壓制在地，並搶走手機，他只好躲進附近的超商請店員協助報案，並批評當地違停嚴重，貼文引發網友熱議。

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台中市政府警察局第三分局今天告訴中央社記者，警方於2日晚間近6時，獲報南門路與南門路59巷口有糾紛案件，立即派員到場處理，經調查為16歲孫姓少年持手機拍攝違停車輛，引發違規駕駛36歲邱姓男子不滿，雙方發生肢體衝突。

警方到場後告知雙方權益，雙方便離開現場，孫姓少年在驗傷後於3日晚間由母親陪同至派出所提出傷害等告訴，警方已依規定受理，後續將依法偵辦。（編輯：黃世雅）1120205

#台中市
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