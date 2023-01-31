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檢舉汽車停人行道不成立 新北：可打110請警查處

2023/1/31 17:37
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（中央社記者高華謙新北31日電）網友指在新北中和看到車輛停放在人行道，並以「駕車行駛人行道」為由檢舉卻不成立。警方說明，「駕車行駛人行道」須附影片舉證，且違規停車在人行道未列入民眾檢舉範圍，可打110請警察查處。

有網友在網路論壇PTT貼出照片並發文表示，他日前在新北市中和區看到有車輛停放在人行道，只見圖中一台轎車大辣辣橫停在人行道上，擋住行人去路，且道路外側是紅線。

網友並透過交通違規檢舉系統，以「駕車行駛人行道」為由舉發後，卻收到新北市政府警察局中和分局回覆「違規樣態不明確」，讓他大感不解。

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中和警分局表示，檢舉人以「駕車行駛人行道」為由檢舉，因此必須檢附駕駛開車上人行道的影片，舉證「開車上人行道」的行為，並經審定認為違規要件事實明確，才算成立。

中和警分局說，依據道路交通管理處罰條例第7之1條規定，違規停放車輛在人行道未列入民眾檢舉範圍，因此不能透過檢舉系統檢舉，民眾可打110報案，請警察到場查處。如果民眾檢舉未成立，也可以打電話給承辦人釐清原因。（編輯：張銘坤）1120131

#中和警分局
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