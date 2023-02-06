蔡總統為論文案聲請調閱法庭錄影 北院裁准

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（中央社記者劉世怡台北6日電）媒體人彭文正對總統蔡英文提起論文不存在之訴，台北地院判決駁回後，蔡總統聲請調閱法庭錄影，以釐清彭文正指控她的律師連元龍是否有爆粗口等爭議，北院裁定准許。不得抗告。

此外，彭文正的律師張靜去年11月30日當庭狂拍桌並罵法官混蛋等情事，北院向北檢告發侮辱公務員罪，並移送律師公會懲戒。彭文正認為要查清事實真相，聲請交付法庭錄音錄影光碟等，北院日前裁定准許。不得抗告。

蔡總統委由律師提出聲請指出，確認博士論文不存在事件在去年11月29日、30日言詞辯論期間是由書記官記載訴訟程序要旨，再委外轉譯法庭錄音的方式製作程序筆錄，則這些期日筆錄記載是否詳實並未經當事人當庭確認，須確認委外轉譯法庭錄音方式製作程序筆錄是否確實。

而且，因彭文正在媒體頻道以「被告訴訟代理人連元龍律師於當日開庭對其爆粗口、問候其母親，係公然侮辱，要求連元龍律師當庭對其道歉」為題材並宣傳，涉影響蔡總統的名譽，因此為確認內容，以維護其利益，聲請交付法庭錄音光碟等。北院就此聲請案，裁定准許。

彭文正聲請部分，主張北院發布訊息要將律師張靜移送北檢偵辦，以及移送律師公會懲戒，為了他及張靜法律上利益，認為筆錄記載與事實可能不符，因此聲請交付去年11月29日及30日言詞辯論期日的法庭錄音、錄影光碟，以釐清當天兩造陳述原意。北院對此聲請案，也裁定准許。

北院就二件聲請案均裁准，將發給這2天的言詞辯論法庭錄音、錄影光碟，並諭知不得散布、公開播送，或為非正當目的使用。

全案緣於，彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在之訴」，一審判決駁回，高院發回更審。台北地院更一審於去年12月23日宣判，判決原告之訴駁回（即彭文正敗訴）。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1120206