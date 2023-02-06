童仲彥詐領助理費判刑定讞 聲請釋憲裁定不受理

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（中央社記者劉世怡台北6日電）前北市議員童仲彥被控任內詐領助理費新台幣5萬餘元，遭判有期徒刑3年10月定讞，已入監服刑。童仲彥聲請法規範憲法審查，憲法法庭日前裁定不受理。

童仲彥被控於民國100年10月間假借以每個月新台幣3萬元價碼，聘用蔡姓男子當助理，並向台北市議會申請自聘公費助理補助費；但實際上並未聘用蔡男，詐取公費助理補助費新台幣12萬3842元。檢察官依貪污治罪條例起訴童仲彥。

一審依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪，判童仲彥有期徒刑7年6月、褫奪公權4年；偽造文書罪有期徒刑5月，得易科罰金。

二審則認定，蔡男確實沒有做助理工作，但童仲彥有自費聘請陳姓女助理4個月，月薪1萬8000元，共計7萬2000元，經扣除7萬2000元，童仲彥實際詐領金額為5萬1842元，改判3年10月徒刑、褫奪公權2年。最高法院認為，二審判決並無違背法令，駁回童仲彥上訴，全案確定。童仲彥入獄服刑中。

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童仲彥主張，申報公費助理費與議員職務縱有密切關聯，也非行使職務，他縱領取助理補助款，並未侵害公務員執行職務廉潔公正的法益，相關規定違反憲法罪刑相當原則、比例原則及人身自由的保障等。

憲法法庭審理後認為，童仲彥的聲請尚難謂其有何違反憲法原則而具憲法重要性，以及有何侵害他基本權利而有貫徹的必要，聲請於法不合，裁定不受理。（編輯：張銘坤）1120206