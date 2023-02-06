疑自導自演跑車遭竊詐保 2嫌送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆6日電）張姓男子去年9月開跑車到基隆投宿，隔13天後向警方報案指跑車遭竊，向保險公司申請理賠，警方調查後，懷疑張男與友人游姓男子自導自演這起竊案，詢後將2人送辦。

張男去年9月向警方報案，指在基隆市區旅館投宿時，停放在地下停車場的保時捷跑車帕拉梅拉（Panamera）失竊，急著索要失竊報案證明，張男取得報案證明後第3天就向保險公司申請失竊理賠，理賠金額達新台幣277萬元，保險公司認為疑點重重，向基隆市警察局第3分局偵查隊告發。

警方指出，經調閱停車場車輛出場紀錄，竟查無保時捷離場紀錄，且張男在跑車失竊後13天才報案，報案時還神色自若，完全沒有失竊名車的焦慮。

警方立即擴大調閱監視器，發現這輛跑車以緊跟前車方式駛離停車場，才會查無出場紀錄，且跑車是由一名身穿帽T、戴登山帽和口罩，僅露出一雙眼睛藉此掩蓋面貌的男子開走，經比對身分，警方發現這名游姓男子竟是張男的友人。

警方昨天持搜索票至游男住處搜索，查扣作案用帽T及登山帽等證物，並突破游男心防，於屏東縣東港鎮某車行尋回失竊跑車，警方雇用拖吊車南下屏東，將保時捷跑車運回基隆。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方調查，這輛跑車市值約360萬元，張男以每月9萬元價格向租車公司租購，待繳完款項後，租車公司才會將跑車過戶給張男，張男在租購期間自掏腰包花8萬餘元買保險。

警方懷疑，張男與游男共謀詐領保險金和跑車，租車公司獲賠277萬元後，原本應扣除罰單等相關費用後將餘款撥給張男，所幸及時被警方攔阻。警方詢後，今天依刑法詐欺、竊盜及偽造文書罪嫌，將2人移送基隆地檢署偵辦，並持續擴大清查，釐清犯罪事實。（編輯：方沛清）1120206