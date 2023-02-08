八仙塵爆案呂忠吉假釋被駁 二審廢棄發回更審

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八仙塵爆案被告呂忠吉（圖）判刑5年定讞已入監。他不服假釋被駁興訟，一審駁回，經上訴，二審認定有再調查必要，廢棄原判決發回更審。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉世怡台北8日電）八仙塵爆案造成15人死亡、400多人受傷，主辦公司負責人呂忠吉判刑5年定讞已入監。他不服假釋被駁興訟，一審駁回，經上訴，二審認定有再調查必要，廢棄原判決發回更審。

全案起於，瑞博國際整合行銷有限公司、玩色創意國際有限公司於民國104年6月27日在八仙樂園「快樂大堡礁」舉辦「彩色派對」，發生粉塵爆炸，造成15人死亡、400多人受傷。

主辦人呂忠吉經法院依業務過失致死罪判刑5年定讞，已於108年入監。

宜蘭監獄110年10月提報假釋，法務部矯正署認為呂忠吉的犯行造成被害人死亡及身體受傷，被害人數多，且未完全彌補犯罪所生的損害，有繼續教化的必要為理由，否准假釋。

呂忠吉不服提起行政訴訟，遭一審宜蘭地院判決駁回後，提起上訴，由二審台北高等行政法院審理。

二審認為，呂忠吉的假釋報告表中記載「2位被害人、1位被害人之父回函稱：對身體、心理、財產、名譽影響極大，不原諒該犯。2位被害人不贊成其假釋、1位被害人之父對其假釋沒意見」等語，但是此部分的行政調查程序如何進行、對被害人所為發函、回函數量及回函內容等，攸關原處分的事實認定基礎，均有一併調查、審酌的必要。

二審合議庭指出，原判決有違背法令情事，且影響判決結果，呂忠吉提起上訴請求予以廢棄，即有理由，且因本件事實有由原審法院再為調查審認的必要，無從自為判決，因此日前將原判決廢棄，發回原審法院更為適法裁判。（編輯：張雅淨）1120208