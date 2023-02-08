台中男子開車酒駕撞2車 釀火燒車3人輕傷

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李姓男子8日清晨酒後駕駛休旅車，行經台中市太平區一處路口，先擦撞一輛小貨車，再失控撞上對向另輛車導致火燒車，所幸李男於起火時離開駕駛座，火勢由消防人員到場撲滅，共造成3人輕傷。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年2月8日

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（中央社記者蘇木春台中8日電）李姓男子今天清晨酒後駕駛休旅車，行經台中市太平區一處路口，先擦撞1輛小貨車，再失控撞上對向另輛車導致火燒車，共造成3人輕傷，李男經酒測超標，警方全案將依公共危險罪嫌送辦。

台中市警察局太平分局今天告訴中央社記者，清晨5時56分獲報，太平區中山路四段與環中東路口，有多輛車發生事故且發生火燒車，立即派員到場處理。

警方初步調查，26歲李姓男子駕駛休旅車，沿中山路四段往樹孝路方向行駛，行經環中東路口時，先擦撞27歲張男駕駛的小貨車，再失控與對向53歲陳男駕駛的小貨車發生碰撞。

事故發生後，李男駕駛的休旅車前方引擎起火燃燒，所幸李男於起火時離開駕駛座，火勢由消防局到場撲滅。李男、張男與陳男等3人均輕微擦傷，均表示不用就醫。

李男經呼氣酒測後酒測值超標，其餘2人未酒駕，警方全案將依公共危險罪嫌將李男送辦，並將調閱路口監視影像調查事故原因。（編輯：張雅淨）1120208