更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

刑事局高階警官異動 34人13日交接到任

2023/2/9 19:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北9日電）刑事局今天宣布航空、國道公路警局及刑警大隊長人事案，包含調陞二線四、三線一共34人，將於13日交接到任，其中刑事局國際科隊長張瑋倫接鐵路警察局刑事大隊大隊長。

刑事局發布新聞資料指出，為應刑事警察勤、業務需要，宣布警正一階重要刑事警職職缺，共調整34名警官，將在13日辦理交接到任。人事異動名單如下：

1、刑事局偵九大隊副大隊長紀延熹調陞航警局刑警大隊大隊長。

2、刑事局偵四大隊副大隊長李名盛調陞國道警局刑警大隊大隊長。

3、刑事局偵二大隊副大隊長賴俊堯調陞司法科科長。

4、刑事局電偵大隊副大隊長游文勝調陞偵防中心主任。

5、刑事局反黑科研究員楊廷祥調陞督訓科督察。

6、刑事局秘書室研究員黃淑華調陞秘書室秘書。

7、刑事局偵六大隊副大隊長戴長生調陞預防科秘書。

8、刑事局公關室研究員李建翰調任偵一大隊副大隊長。

9、雲林縣警局刑警大隊大隊長曾順光調任刑事局偵二大隊副大隊長。

10、嘉義縣警局刑警大隊大隊長徐宏杰調任刑事局偵三大隊副大隊長。

11、新竹縣警局刑警大隊大隊長陳榮標調任刑事局偵四大隊副大隊長。

12、基隆市警局刑警大隊大隊長賴英門調任刑事局偵六大隊副大隊長。

13、彰化縣警局刑警大隊大隊長許忠彥調任刑事局偵七大隊副大隊長。

14、保二總隊刑警大隊大隊長賴欣宏調任刑事局偵九大隊副大隊長。

15、屏東縣警局刑警大隊大隊長陳志埕調任刑事局電偵大隊副大隊長。

16、鐵路警局刑警大隊大隊長劉貞汝調任基隆市警局刑警大隊大隊長。

17、苗栗縣警局刑警大隊大隊長吳柏羲調任新竹縣警局刑警大隊大隊長。

18、連江縣警局刑警隊隊長柯宏宜調任苗栗縣警局刑警大隊大隊長。

19、南投縣警局刑警大隊大隊長徐名谷調任彰化縣警局刑警大隊大隊長。

20、保七總隊刑警大隊大隊長葉明鐘調任南投縣警局刑警大隊大隊長。

21、宜蘭縣警局刑警大隊大隊長王嘉華調任雲林縣警局刑警大隊大隊長。

22、澎湖縣警局刑警大隊大隊長陳培德調任嘉義縣警局刑警大隊大隊長。

23、台東縣警局刑警大隊大隊長黃維和調任屏東縣警局刑警大隊大隊長。

24、刑事局偵三大隊隊長鄭偉豪陞任宜蘭縣警局刑警大隊大隊長。

25、刑事局偵四大隊隊長林書楷陞任台東縣警局刑警大隊大隊長。

26、刑事局偵七大隊隊長呂松浩陞任澎湖縣警局刑警大隊大隊長。

27、刑事局偵八大隊隊長翁士閔陞任保二總隊刑警大隊大隊長。

28、刑事局偵一大隊隊長顏光燦陞任保七總隊刑警大隊大隊長。

29、刑事局國際科隊長張瑋倫陞任鐵路警局刑警大隊大隊長。

30、刑事局偵二大隊隊長林佑裕陞任連江縣警局刑警隊隊長。

31、警政署第五序列專員徐子哲調任局長室研究員。

32、刑事局偵四大隊隊長林振瑞陞任研究員。

33、刑事局司法科股長李雅惠陞任研究員。

34、刑事局偵三大隊隊長黃文圳陞任研究員。（編輯：戴光育）1120209

#刑事局電偵大隊
#刑事局偵四大隊
#張瑋倫
張瑋倫
跨境郵包藏毒瓦楞板孔洞 刑事局攜手比利時緝毒
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族