更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

女騎士疑超車後撞安全島倒地 遭砂石車輾過身亡

2023/2/10 15:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北10日電）張姓女騎士今天上午經台北市民權西路附近路口，疑超越前車時，不慎先撞到安全島倒地，再被後方砂石車輾過，全身多處骨折，當場死亡。警方依過失致死罪嫌把砂石車駕駛送辦。

台北市警察局大同分局表示，中午12時初獲報，民權西路、大龍街附近發生車禍，派員到場發現，1輛機車倒臥在台北橋附近，且有1名傷者躺臥在砂石車下，通知消防救護員到場，發現女性傷者全身多處骨折，當場宣告不治。

警方初步調查，死者為28歲張姓女子，騎機車經民權西路東向西方向時，疑在超越前方車輛時，不慎撞到台北橋頭的安全島，再與後方的砂石車碰撞倒地，被輾過身亡。

警方說，62歲陳姓砂石車駕駛酒測值為零，初步先依過失致死罪嫌把人送辦，詳細車禍原因仍待調查、釐清。

大同分局表示，依道路交通安全規則規定，汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況及2車並行間隔，隨時採取必要安全措施，呼籲機車在道路應與大型車輛保持安全距離，注意前方路況，確保安全。（編輯：方沛清）1120210

#民權西路
#台北市
#台北市警察局大同分局
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族