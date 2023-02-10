女騎士疑超車後撞安全島倒地 遭砂石車輾過身亡

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（中央社記者劉建邦台北10日電）張姓女騎士今天上午經台北市民權西路附近路口，疑超越前車時，不慎先撞到安全島倒地，再被後方砂石車輾過，全身多處骨折，當場死亡。警方依過失致死罪嫌把砂石車駕駛送辦。

台北市警察局大同分局表示，中午12時初獲報，民權西路、大龍街附近發生車禍，派員到場發現，1輛機車倒臥在台北橋附近，且有1名傷者躺臥在砂石車下，通知消防救護員到場，發現女性傷者全身多處骨折，當場宣告不治。

警方初步調查，死者為28歲張姓女子，騎機車經民權西路東向西方向時，疑在超越前方車輛時，不慎撞到台北橋頭的安全島，再與後方的砂石車碰撞倒地，被輾過身亡。

警方說，62歲陳姓砂石車駕駛酒測值為零，初步先依過失致死罪嫌把人送辦，詳細車禍原因仍待調查、釐清。

大同分局表示，依道路交通安全規則規定，汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況及2車並行間隔，隨時採取必要安全措施，呼籲機車在道路應與大型車輛保持安全距離，注意前方路況，確保安全。（編輯：方沛清）1120210