為患者針灸氣胸 中醫師涉過失傷害遭起訴

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（中央社記者蘇木春台中10日電）台中市某中醫診所吳姓中醫師，去年12月為蔡女施以針灸，卻造成蔡女氣胸，到醫院進行清創治療才康復，經蔡女提告，檢方認定蔡女氣胸與針灸有因果關係，依過失傷害罪嫌將吳女起訴。

台中地檢署起訴書指出，34歲吳女為台中市南區1家中醫診所中醫師，蔡女因腰酸背痛不適，於民國110年12月13日晚間8時多，前往診所看診。

吳女為蔡女觸診後，決定施以針灸治療，但在施針過程中卻不慎刺傷肋膜血管，造成蔡女右側創傷性氣胸，蔡女在返家途中有呼吸疼痛感。蔡女於隔日凌晨1時多，由家人送至醫院急診，到院時病症急遽惡化、呼吸困難。

經醫院檢查後，發現蔡女右肺氣胸，經插胸管引流近1000毫升的血水並進行緊急輸血，接著轉院進行右肺葉楔狀切除併肋膜沾黏手術，為右肺進行清創治療，直到同年月21日才出院，事後蔡女委由律師對吳女提出過失傷害告訴。

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檢方偵辦時，吳女表示當天對蔡女腰部、臀部及背部等部位施以針灸治療，針灸過程中，蔡女曾向她指稱膏肓穴位置有痛感。檢方比對蔡女的就診紀錄，確認針灸過後4小時便發生氣胸，且蔡女過去無相關吸菸、肺部病史，可證明吳女為蔡女施針與氣胸傷害有因果關係。

檢方審酌，吳女於人體胸腔周遭施針時，應留意施針深度、力度，以免造成肺部損傷，而依當時情形並無不能注意情事，因此依據證人證詞、診斷證明等證據，依過失傷害罪嫌將吳女起訴。（編輯：謝雅竹）1120210