老人孤獨死未列關懷對象惹議 新北：需符要件

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（中央社記者高華謙新北10日電）新北市議員顏蔚慈今天說，新北3個月內發生5起長輩或獨居長者在家死亡案，還有死亡的獨居長輩未列入關懷對象。社會局表示，獨居老人列關懷需符要件，已啟動鄰里互助系統等關注獨居長者。

民進黨新北市議員顏蔚慈今天發布新聞稿指出，去年12月底在新莊與板橋發生2起獨居老人死亡案，今年2月又有土城夫妻陳屍住處、中和一家4口剩失智老翁獨活的悲劇，昨天蘆洲又有68歲獨居長者在家身亡，短短3個月內新北市就發生5起長輩或獨居長者在家死亡事件，顯示新北市長侯友宜率領的新北市府無心施政。

她說，從中和事件來看，長照中心沒有提供居家照顧、身障的兒子沒有提供居家服務，社會安全網的脆弱家庭也沒有轉介列管；昨天在蘆洲死亡的68歲老翁也沒有被列入獨居老人造冊關懷對象，可見市府社安網漏洞百出，「該列管的沒列管、該關懷的沒關懷」。

顏蔚慈表示，從這些案件看來，主管機關社會局、衛生局、民政局及警察局，跨局處之間的溝通與合作完全沒有落實，連結地方鄰里長的通報網絡也失靈。且多起事件發生至今，仍絲毫不見新北市府有任何作為。

新北市社會局長張錦麗告訴中央社記者，列為獨居老人並啟動關懷的對象，須符合年滿65歲以上、無直系血親卑親屬居住新北市且生活無法自理等要件，目前新北市符合獨居老人資格約5000人。

張錦麗指出，會這樣評估是有很多長輩其實很健康，且如果以「戶籍上獨居」及「實質獨居」計算，估新北可能有約10萬名高齡者會被列入關懷體系，這樣的話進用再多社工人力都不夠。

她表示，中和一家4口3人死亡案，去年社工就有關心過這家庭，當時是由51歲小兒子與79歲媽媽照顧53歲的身心障礙者大兒子與有肢體障礙的82歲父親，因為當時研判有2名照顧者照顧2人，因此評估不是高照顧負荷個案。且社工曾主動詢問是否需要長期照顧及輔具資源，當時小兒子表示暫不需要長照。

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張錦麗說，蘆洲李姓老翁平時健康良好、行動自如，與鄰里互動良好，因此未被列入獨居關懷對象，後來是里長發現他幾天沒出現，全案才曝光；土城夫妻案對象都正值50多歲壯年，有生活自理能力，平時也沒有家暴或其他通報紀錄，因此未被列入關懷對象，死因仍在調查。

她表示，市府已建立鄰里互助系統關懷獨居老人，社會局如果接到實質獨居、需要關懷通報，派案給區公所後就會轉給里長，並請里長定期關心，且每年都會進行清查；鄰里長如果發現需要關懷的獨居個案也能直接通報。（編輯：戴光育）1120210