北市萬華區休旅車爆衝 停等紅燈騎士遭撞不治

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台北市萬華區12日發生一起死亡車禍，休旅車駕駛60歲林姓男子行經萬大路時不明原因爆衝，先擦撞路邊公車又追撞停等紅燈的機車騎士73歲黃姓男子，黃男送醫不治。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月12日

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）台北市萬華區今天發生一起死亡車禍，休旅車駕駛60歲林男行經萬大路時不明原因爆衝，先擦撞路邊公車又追撞停等紅燈的機車騎士73歲黃男，機車騎士送醫搶救不治，肇因仍待查。

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北市警消今天上午11時許獲報，指萬華區萬大路巷口發生嚴重車禍，經派員到場發現60歲林男駕車行經肇事地點時，因不明原因爆衝後擦撞路邊公車，又再闖紅燈追撞在路口停等紅燈的機車騎士73歲黃男，造成他當場失去呼吸心跳，緊急送台大醫院搶救。

警方針對肇事駕駛林男和公車駕駛54歲李男進行酒測，結果酒測值均為零，但因傷者黃男送醫搶救後仍不治，詳細肇因仍待後續調查釐清，全案警方將依過失致死罪嫌移送偵辦。（編輯：張銘坤）1120212