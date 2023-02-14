外役監受刑人脫逃 法務部要求檢討遴選機制

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（中央社記者劉世怡台北14日電）就近期二起外役監受刑人返家探視未歸脫逃事件，法務部今晚指出，已提出「外役監條例」修法，並要求矯正機關檢討遴選機制，釐清有無核實考核參與遴選者的犯行或脫逃風險等。

法務部指出，花蓮自強外役監受刑人魯宗龍逾假未歸脫逃，今天下午已遭緝獲；台中監獄外役監黃姓受刑人逾假未歸脫逃，昨天被發現時已疑似身亡。今年累計二起案件。

另外，花蓮自強外役監脫逃的受刑人康育豪，去年7月間在桃園犯下砍人案，已有2名同夥被抓，但康育豪目前仍在逃。

官員指出，法務部對這類脫逃事件非常重視，事發後立即責令矯正署督導相關矯正機關，確實向所轄地方檢察署傳真通報及告發脫逃罪嫌，由檢察官指揮偵辦並依法發布通緝。

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此外，針對相關事件，法務部要求矯正機關深切檢討遴選機制，釐清有無核實考核參與遴選者的犯行、在監行狀、戒護考量、再犯或脫逃風險等，以確實精進遴選機制與返家探視制度，審慎篩選外役監階段性處遇的適用對象。

而為強化落實外役監受刑人遴選及中間處遇成效，法務部去年擬具的「外役監條例」部分條文修正草案，正由立法院審議中，後續將積極配合法案審議，期能早日完成修法，以確保社會安全及維護民眾權益。（編輯：蕭博文）1120214