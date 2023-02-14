脫逃20小時 受刑人魯宗龍押返花蓮

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花蓮自強外役監受刑人魯宗龍（中）逾假未歸脫逃，14日下午在新北市汐止區某網咖內遭逮捕，警方押送於晚間9時35分抵花蓮火車站，花蓮刑警做簡單筆錄後，押送花蓮地檢署歸案。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月14日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）花蓮自強外役監受刑人魯宗龍逾假未歸脫逃，今天下午在新北市汐止區某網咖落網，經鐵警押送於晚間9時35分抵達花蓮火車站；花蓮刑警製作筆錄後，將魯男押送地檢署歸案。

自強外役監副典獄長陳長木說明，27歲受刑人魯宗龍刑期剩不到1年，去年曾請求假釋被駁回，本月11日獲准返回金門探親3天，但機場大霧致班機延誤；魯宗龍有通報將遲歸，但人到南港車站後失聯，今天下午4時許被警方在汐止某網咖逮捕。

自強外役監去年曾有2名受刑人脫逃，且未在第一時間通報；這次獄方不敢大意，發現失聯立即向檢警通報，刑事警察局今天上午發布通緝專刊。

花蓮地檢署指出，自強外役監獄魯姓受刑人11日上午6時起返家探視，原應於13日晚間8時前返監，卻無正當理由逾期未歸而脫逃，涉犯刑法第161條第1項脫逃罪嫌。

檢方今天凌晨獲報後，立即聯繫承辦魯姓受刑人執行案件的福建金門地方檢察署，由福建金門地方檢察署對全國發布執行案件通緝；花檢同時組成緝逃專案小組，由檢察官指揮司法警察偵辦，追緝逃犯。（編輯：蕭博文）1120214