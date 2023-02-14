更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎
娛樂

我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

脫逃20小時 受刑人魯宗龍押返花蓮

2023/2/14 22:49（2/14 23:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮自強外役監受刑人魯宗龍（中）逾假未歸脫逃，14日下午在新北市汐止區某網咖內遭逮捕，警方押送於晚間9時35分抵花蓮火車站，花蓮刑警做簡單筆錄後，押送花蓮地檢署歸案。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月14日
花蓮自強外役監受刑人魯宗龍（中）逾假未歸脫逃，14日下午在新北市汐止區某網咖內遭逮捕，警方押送於晚間9時35分抵花蓮火車站，花蓮刑警做簡單筆錄後，押送花蓮地檢署歸案。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）花蓮自強外役監受刑人魯宗龍逾假未歸脫逃，今天下午在新北市汐止區某網咖落網，經鐵警押送於晚間9時35分抵達花蓮火車站；花蓮刑警製作筆錄後，將魯男押送地檢署歸案。

自強外役監副典獄長陳長木說明，27歲受刑人魯宗龍刑期剩不到1年，去年曾請求假釋被駁回，本月11日獲准返回金門探親3天，但機場大霧致班機延誤；魯宗龍有通報將遲歸，但人到南港車站後失聯，今天下午4時許被警方在汐止某網咖逮捕。

自強外役監去年曾有2名受刑人脫逃，且未在第一時間通報；這次獄方不敢大意，發現失聯立即向檢警通報，刑事警察局今天上午發布通緝專刊。

花蓮地檢署指出，自強外役監獄魯姓受刑人11日上午6時起返家探視，原應於13日晚間8時前返監，卻無正當理由逾期未歸而脫逃，涉犯刑法第161條第1項脫逃罪嫌。

檢方今天凌晨獲報後，立即聯繫承辦魯姓受刑人執行案件的福建金門地方檢察署，由福建金門地方檢察署對全國發布執行案件通緝；花檢同時組成緝逃專案小組，由檢察官指揮司法警察偵辦，追緝逃犯。（編輯：蕭博文）1120214

#魯宗龍
#陳長木
#福建金門地方檢察署
魯宗龍
外役監受刑人脫逃 法務部要求檢討遴選機制花蓮自強外役監受刑人魯宗龍脫逃 藏匿汐止網咖被逮
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族