詐團虐囚3死 「蝦董」涂男否認犯罪盼解除禁見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北15日電）士林地方法院審理求職詐騙虐囚3死案今天開庭，提訊目前在押、負責棄屍的4名被告訊問。綽號「蝦董」嫌犯涂世泓否認犯罪，並請求解除禁見。

士林地檢署起訴指出，主嫌陳樺韋、傅榆藺組織「車隊」，涉嫌囚禁銀行帳戶提供者61人，期間3人因病或墜樓身亡後遭棄屍，去年12月依私行拘禁致死等罪嫌起訴陳樺韋等29人，並對陳樺韋、傅榆藺求處無期徒刑。

而負責現場監視控員、遺棄屍體的詐騙集團成員涂世泓、呂政儀、鄭文誠、張家豪，分別遭求處25年到30年以上有期徒刑。

士林地院今開庭，因全案被告、罪名眾多，因此先提訊涉及遺棄屍體的涂世泓、呂政儀、鄭文誠、張家豪到庭。

涂男否認犯罪，但向法官供稱有聯繫棄屍前、後的人員安排，也與其他共犯合力遺棄屍體，並協助給付人員事後報酬，但不認為是位居主導、指揮組織犯罪、私行拘禁與遺棄屍體等犯行的集團領導階級，希望能解除禁見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另一方面，呂男、張男、鄭男均坦承犯罪，並證稱受陳樺韋指示棄屍，而棄屍計畫、路線、人員、事後報酬，均由涂世泓與未到案的嫌犯「藍道」分配。張男也向法官請求，因父親生病中風，妹妹仍在求學階段，家中經濟由他負責，希望法官讓他交保，返家工作賺錢。

但檢察官認為，因有共犯未到案，且其他被告說法供詞不一，有逃亡、串供之虞，建請法院繼續羈押。法官庭末諭知，4名被告還押，全案候核辦。（編輯：方沛清）1120215