彰化永靖老人互助會突解散 長者組自救會控背信

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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）一群加入彰化永靖鄉老人互助會的長者組成自救會，今天前往彰化地檢署控告互助會涉背信；自救會指出，當初被通知死1人就繳100元，繳了30多年後互助會突然解散，因此提告。

彰化縣永靖鄉老人互助會發生財務危機，通知會員們要解散，部分會員不滿組成自救會，前往台灣彰化地檢署，按鈴控告永靖老人互助會涉嫌背信。

擔任自救會長的前鄉代顧文哲接受媒體聯訪指出，互助會會員數最多時約有2000人，現在約800人，當初約定死1人就繳新台幣100元，繳了30多年卻接到通知說互助會要解散。

顧文哲說，當初大家繳錢也是想說以後能領喪葬費，會員們省吃儉用繳交費用，讓子女不用煩惱長輩身後事，沒想到突然解散，只好藉司法查明當初繳的錢都跑到那裡去。

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顧文哲指出，互助會人員拿著紅包，騙會員們簽名蓋章，等到完成簽名蓋章後才通知互助會解散，讓老人家無法接受。

針對被控告背信等罪，彰化永靖鄉老人互助會發布新聞指出，因互助會員日漸減少，會務發展縮減，多數會員經問卷調查後同意解散互助會，於是召開會員代表大會決議解散互助會，也辦理退費相關事宜，目前還有18名會員未完成退費，而會務運作、經費收支及解散等過程，都有接受縣府督導及輔導，相關資料都可配合會員查驗。（編輯：郭諭儒）1120215