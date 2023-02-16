駕駛超時工作釀死亡車禍 桃市府將開罰景山交通

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（中央社記者葉臻桃園16日電）景山交通公司貨車13日在國道發生2起交通事故，釀1死5傷。桃園市勞動局今天表示，景山涉嫌讓司機超時及連續工作，將依法開罰。

桃園市政府勞動局表示，景山交通旗下貨運公司2月13日在國道連續發生2起嚴重交通事故，經查2起交通事故的肇事駕駛及車輛皆分屬不同公司，其中更有公司登記於其他縣市。

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勞動局表示，事後有派員實施勞動檢查，發現該公司涉嫌違反勞基法規定，讓駕駛1天工時逾12小時及連續出勤逾7日，出勤時間過長，未有充分休息時間，將分別裁處新台幣2萬元至100萬元間罰鍰。

勞動局表示，近年除執行汽車貨運業專案檢查外，也和交通監理機關辦理汽車貨運業聯合稽查，常見違法樣態為超時工作及加班費給付不足；呼籲業者應確實依法安排駕駛出勤時間及趟次，使駕駛有充分休息，落實交通法令規定，共同保障大眾用路安全。（編輯：方沛清）1120216