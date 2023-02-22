詐團假徵才拘禁人頭洗錢 19嫌遭逮北市警救6人

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）以綽號「兔爺」林女為首的詐欺集團利用求職或小額借款為由騙取被害人金融帳戶洗錢並軟禁，就連行員都成共犯，北市警方今天表示，近日救出6名受害人，全案已逮19嫌送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天召開記者會說明，偵一隊長曾文勇表示，日前接獲被害人報案，指遭詐欺集團以求職或小額借款為由騙取其金融帳戶，並控制人身自由，立即組成專案小組並報桃園地檢署指揮偵辦。

經專案小組溯源追查發現，此詐欺集團是由有詐欺、洗錢前科的38歲林女（綽號兔爺）擔任幕後首腦並主控洗錢流程，她指揮旗下成員招募人頭帳戶並設定網路銀行轉帳，將被詐贓款迅速轉移至外幣帳戶，再將贓款領出或購買虛擬貨幣，不法獲利驚人。

警方指出，此犯罪集團分工嚴謹細密，先由俗稱「車商」的犯嫌透過網路張貼求職廣告或友人介紹，以高薪工作誘騙被害人前來應徵後，再強迫被害人交付其銀行帳戶存摺、金融卡和網路銀行帳號密碼。

隨後，俗稱為「車主」的被害人就被犯嫌帶到不特定日租套房或旅館限制行動自由，待其金融帳戶遭警示後才被釋放，甚至有被害人見遭警示金融帳戶資料獲利驚人，竟主動加入此假投資詐欺集團參與洗錢行為。

警方初步估計，近半年遭詐匯款的受害者逾100人，遭限制行動自由的「車主」約有10人，詐欺集團經手贓款超過新台幣4億元。

除此之外，專案小組蒐證期間還發現，中國信託銀行內湖成功分行朱姓女行員竟涉嫌自民國111年11月起擔任詐欺集團內應，以其職權協助犯嫌調整「車主」名下的人頭帳戶設定約定轉帳及調額至1000萬元，約轉帳戶額度，讓詐欺集團可迅速轉出大筆贓款，達到洗錢目的，經查朱女經手調額的人頭帳戶已轉出逾2億元。

專案小組經長期偵搜，見時機成熟於今年1月至嘉義市一處旅館執行拘搜，共查獲10名犯嫌到案，並於旅館房間內營救出6名人頭帳戶被害人，圈存涉案帳戶逾2700萬元，查扣現金4萬餘元、手機19支、筆電1台、存摺6本、提款卡6張、空白匯款單1疊等證物。

此外，警方於今年2月中旬起陸續拘提9名人頭帳戶涉嫌人，並查扣主嫌及其下詐騙集團成員名下財產2700萬餘元。

全案依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1120222