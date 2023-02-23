花蓮議長選舉黑道介入疑雲 檢方分案偵辦

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花蓮地檢署接獲檢舉，議長選舉黑道介入，有議員遭軟禁在飯店，目前正分案偵辦；花蓮議長張峻指出，選前確實有聽說有勢力企圖影響選情，強調絕對與他無關。中央社記者張祈攝 112年2月23日

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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花蓮地檢署接獲檢舉，議長選舉有黑道介入，目前正分案偵辦；此外，花蓮議長張峻遭檢舉長期占有山坡地種檳榔，遭法務部調查站約談，張峻表示，家族合法承租多年，認為是政治操作。

網路媒體「菱傳媒」報導「黑道介入議長選舉」稱花蓮議長選舉投票前有議員被黑衣人擄走軟禁在飯店。花蓮地檢署今天指出，2月間收到檢舉後，已分「選他」案指派專責檢察官偵辦，積極查證檢舉內容真實性。

報導中點名「被軟禁」的議員周駿宥今天接受媒體聯訪澄清，沒有被軟禁，是兩方候選人都有拉票，不想受到影響，才帶著妻小到飯店住幾天，沒有被軟禁也沒有對外求救，對於菱傳媒採訪，他只回應，府會關係緊繃，不便發言。

對於黑道介入議長選舉一事，張峻今天接受中央社記者採訪表示，他擔任副議長、議長期間都很照顧議員，選前確實有聽說有勢力企圖影響選情，也有議員反映「壓力很大」，強調「押人、恐嚇的絕對不是我」。

另外，張峻遭檢舉長期占有山坡地種檳榔，遭法務部調查站約談。張峻解釋，祖父40多年前向國產局合法承租光復鄉約10公頃土地種植檳榔，一直延續到他繼承都沒問題，5年前他與當時議長賴進坤搭檔參選正副議長後，土地就遭花蓮縣府列為超限使用，並通報國產署撤銷租約。

張峻說，連同家族檳榔園在內，遭檢舉的還有10多名農民約40多公頃土地，為保障農民多年心血，除了向國產署繳納占用補償金，也爭取將地目從林地變更為農牧用地。

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張峻說，農民合法承租多年，就從他進入議會角逐議長、副議長後變成違法占用，國有財產署去年對連同他在內的10多名農友提起民事訴訟，目前進入司法程序；對於同一案又遭人檢舉，他說，昨天確實有前往調查局協助調查，強調「沒做虧心事，不會怕」。

張峻指出，竊占國土、黑道介入議長選舉等新聞接連在特定媒體刊登，他懷疑遭政敵惡意抹黑，現階段仍會做好議會監督角色，把關縣府預算，喊話縣長徐榛蔚盡快與議會聯繫，召開臨時會，讓民生議案盡快通過審議。（編輯：謝雅竹）1120223