調查局掃蕩電信詐騙 查獲304人不法所得逾35億元

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（中央社記者謝幸恩台北23日電）法務部調查局今天發布新聞稿指出，全國同步執行「打詐獵蛇」專案，鎖定偵辦電信網路詐欺集團，動員15處外勤處站，查獲304名涉嫌人、不法所得超過新台幣35億元。

配合政府打詐政策，調查局表示，在台灣高檢署統籌下，從去年下旬起執行「打詐獵蛇」專案，檢警調單位通力合作剷除海內外人蛇集團，並同步偵辦濫用交友軟體、第三方支付平台、虛擬通貨等方式的電信網路詐欺集團。

調查局指出，自今年2月16日至22日，在台北、新北、台中、高雄地檢署同步指揮，成功破獲電信網路詐團、機房及水房共41案，搜索47處，查獲304名涉嫌人、不法所得超過35億餘元。

電信網路詐騙手法，調查局分析，可分為2種模式，一是詐團勾結合法虛擬貨幣交易所的個人幣商，誘騙被害人先與個人幣商兌換虛擬通貨，再投入詐團創設的假交易平台，使被害人血本無歸。

其次，是透過人頭設立第三方支付公司，表面上從事代收代付業務，暗中協助詐欺、地下匯兌集團洗錢。

在這波掃蕩中，調查局指出，查獲詐團利用交友軟體結識被害人後，誘使投資至合法虛擬通貨交易所註冊取得電子錢包，再誘騙其將虛擬幣投入詐團設立的假交易平台。

另外，還查獲在社群軟體假冒股市名人，誘吸民眾註冊金融交易平台進行；以及偽冒知名證券公司的山寨網站與俄羅斯交易平台，誘騙民眾投資。

台灣高等檢察署新聞稿也指出，針對電信網路投資詐欺查緝，發現約有8成投資詐騙案件是透過國人常使用的通訊軟體，未來將針對詐欺案件類型，規劃全國查緝行動，嚴偵速辦，從重量刑。（編輯：戴光育）1120223