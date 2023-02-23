遠東航空不服遭廢照興訟 法院判決駁回確定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

遠東航空不滿民用航空運輸業許可證遭撤銷並提起行政訴訟，法院10日宣判遠航敗訴。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北23日電）遠航因無預警停飛，遭交通部廢止民用航空運輸業許可證、註銷獲配航權。遠航不服興訟，一審敗訴。案經遠航上訴，二審今天仍認定交通部處分無誤，駁回上訴，全案確定。

判決指出，遠東航空於民國108年12月11日發生新台幣2000萬元的支票跳票事件，民航局隔天（12日）上午召開遠航財務異常監控會議，遠航代表會中表示，航班營運至12日止，所有航班13日起停飛；遠航即向民航局陳報，13日起暫停所有航線營運。

判決指出，民航局認定遠航無預警停飛違反民航法，報請交通部廢止遠航民用航空運輸業許可證及註銷獲配航權獲准，也裁罰遠航300萬元。

遠航就被廢照及註銷航權，提起行政訴訟，主張僅暫停部分航線並非停業。

一審台北高等行政法院認定，遠航確實違反民航法，沒有在停業前先行檢送停業計畫給交通部核准後才實施停業，屬無預警停業，且遠航案發通報暫停營運的航線就是全部飛航業務，而不是僅部分航線而已，交通部處分並無違誤。

一審指出，遠航於108年12月13日召開記者會，表示沒有要停業，希望民航局同意復飛等語，但遠航於前一天就已表達無維繫公司營業的基礎能力，停止所有航班等，此符合法定廢照要件，不因遠航事後改變說詞或決策而有影響。

一審指出，交通部原處分，沒有違反信賴保護原則、比例原則、平等原則，且依規定不用先限期改善才能廢止，判遠航敗訴。

遠航不服判決，提起上訴，二審由最高行政法院審理，今天駁回上訴，全案確定。（編輯：蕭博文）1120223