遠東航空掏空案 前財務副總經理判刑2年10月定讞

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（中央社記者蕭博文台北2日電）喧騰一時的遠東航空掏空案，更二審依證交法等罪，判遠航前財務副總經理吳勇璋2年10月徒刑，吳哥航空時任執行董事樓文豪2年6月徒刑。案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

其他涉案人部分，前董事長胡定吾早已獲判無罪確定；原遭法院通緝的前董事長崔湧民國104年3月在美康州自宅自殺身亡，法院已判決不受理；前總經理陳尚群仍通緝中。

檢方指控，崔湧、胡定吾、陳尚群等人86年任職遠航時，以遠航資金成立遠邦投顧公司後，再將遠邦轉為個人持有，主導遠航每年給付管理費給遠邦，10年間掏空遠航新台幣6億多元；他們另涉嫌以轉投資、假業務真侵占、公帳變私帳等手法，造成遠航蒙受鉅額損失。

案經一審、二審遭最高法院發回、更一審遭最高法院發回，由台灣高等法院更二審審理。

更二審認定，吳勇璋身為掌管財務的經理人卻進行虛偽交易，並不實製作財務業務文件、財務報告；樓文豪非遠航內部人員，卻配合簽立假合約及出具不實交易憑證。

更二審並指出，吳勇璋違背任務同意吳哥航空不按合約的付款條件給付應付帳款，導致遠航受有違約罰金、利息損失近5000萬元，又讓吳哥航空積欠租機費達8億元以上無法收回。

更二審審酌吳勇璋自白與事實相符，本案於於97年8月22日繫屬第一審，迄今已逾8年，適用刑事妥速審判法規定減刑，且2人因執行職務、業務犯罪，案發迄今已逾10多年，依2人年紀與平均餘命相較，矯治可能性以及基於社會公平正義等衡量應負刑責。

更二審判吳勇璋2年10月徒刑；樓文豪2年6月徒刑，犯罪所得新台幣1866萬多元追繳沒收。（編輯：李錫璋）1110802