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百富環球吸金扣案2名車 台北分署348萬元拍出

2023/2/24 21:06
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（中央社記者林長順台北24日電）台北地檢署偵辦百富環球公司涉吸金30億元案，查扣儲姓被告名下2輛價值上千萬元的名車瑪莎拉蒂及愛快羅密歐。行政執行署台北分署今天將2車分別以新台幣172萬元、176萬元拍出。

檢調接獲檢舉，指儲姓男子等人未經金融監督管理委員會核准，自民國105年起，以百富環球策略資產管理顧問有限公司名義在台販售2檔澳洲基金，吸收資金約新台幣30億元，涉嫌違反銀行法、證券投資信託及顧問法。

檢調去年展開2波搜索、約談行動，並查扣儲男名下豪華名車瑪莎拉蒂（Maserati）及愛快羅密歐 （ALFA ROMEO）各1輛。

台北分署指出，為貫徹刑法沒收新制，避免扣案車輛長期未使用致價值減損，且此件吸金案被害人眾多，為利被害人日後追償，台北地檢署囑託台北分署今天在北檢木柵贓物庫廣場公開拍賣變價。

台北分署上午11時起在木柵贓物庫舉行變價拍賣，吸引33組民眾登記領取號碼牌，加入競標行列，場面熱絡。經過多次喊價，最後愛快羅密歐以新台幣176萬元拍定，瑪莎拉蒂以172萬元拍定，共計348萬元。

北檢指出，未來將持續落實偵查中查扣被告犯罪所得、澈底剝奪犯罪不法資產的刑事政策，將查扣、變價的不法所得發還被害人，斷絕犯罪。（編輯：戴光育）1120224

#行政執行署台北分署
#瑪莎拉蒂
#愛快羅密歐
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