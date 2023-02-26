屏東消防員出勤遭水箱車輾壓 家屬放棄急救

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）屏東縣消防局第四大隊蕭姓安檢人員今天支援恆春鎮水泉十八公墓雜草火警時，遭未停穩的水箱車輾壓，導致臟器受損及血胸。家屬晚間9時50分同意不再急救，留一口氣回家。

屏東縣消防局今天晚間指出，晚間9時50分蕭姓安檢人員的家屬同意不再急救，維持生命徵象返家。

屏東縣消防局第四大隊長陳昆武告訴中央社記者，蕭姓隊員民國103年畢業後就在恆春消防分隊服務，今年1月才剛轉調大隊任職安檢人員，不久前才剛新婚。

案發在今天上午11時許，屏東縣恆春鎮水泉十八公墓附近發生雜草火警，消防局獲報派出恆春分隊及墾丁分隊前往搶救，因恆春落山風大，火勢延燒數處，因此加派大隊的蕭姓安檢人員（38歲）等2人支援。

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蕭姓隊員駕駛水箱車搭載另一名隊員抵達，將水箱車停好並拉起手煞車，下車查看火勢並準備置放輪擋，疑因車子未煞穩車輛往前移動，站在右前輪方向的蕭姓隊員來不及反應遭到輾壓。

蕭姓隊員臟器受損，並有氣胸、血胸、肋骨及手部骨折，原定轉往高雄長庚醫院救治，卻在轉院過程中一度失去心跳，緊急轉往枋寮醫院，直至晚間9時許，家屬同意不再急救。（編輯：蕭博文）1120226