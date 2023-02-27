澎湖宮廟蟒龍神桌被調包 警跨海赴高雄追查

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（中央社澎湖縣27日電）澎湖西嶼合界村威揚宮約200多年歷史，近來發現廟中的蟒龍神桌疑遭人以偷天換日手法竊走，傳出神桌流落在台灣本島，澎湖白沙警分局獲報跨海赴高雄追查，目前鎖定嫌疑人通知到案說明。

澎湖白沙分局發布新聞指出，日前一名郭姓網友在臉書社團中，分享貼文指稱，澎湖西嶼鄉合界村某廟宇的「蟒龍案桌」流落到台灣本島，疑似遭竊。

西嶼合界村威揚宮楊姓主委輾轉得知後，前往廟內確認，發現原本具有歷史性的手工精雕蟒龍神桌，確實被調包，立刻到白沙分局竹灣派出所報案。

廟宇的神桌被調包頗不尋常，警方受理後，為釐清為何流落至台灣本島，積極展開調查，並派員前往高雄市前金區查證神桌流向，目前已鎖定相關嫌疑人，通知到案說明。

白沙分局長呂文廷表示，澎湖是民風純樸的好地方，除了重要路口、超商外，一般商家及廟宇少有裝設加強的監視錄影系統，以致於讓歹徒有機可乘，籲商家、廟宇裝設監視錄影設備，以達到全天候監控，避免被害。

威揚宮位在澎湖西嶼合界村，創建於清乾隆年間，至今約200多年，供奉池府王爺、文衡聖帝及多尊王爺、官將頭等。（編輯：郭諭儒）1120227