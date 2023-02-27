台中轎車行駛突自燃 酒駕男棄車落跑仍被逮送辦

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（中央社記者蘇木春台中27日電）洪姓男子今天酒後開車載胞弟外出，行經台中市南屯區時車輛突然起火，洪男將行動不便胞弟抱出車外後，獨自棄車逃逸；消防局獲報到場撲滅火勢，警方事後在附近將洪男逮捕，訊後送辦。

台中市政府消防局今天下午4時15分獲報，南屯區向上路與精科五路附近發生汽車火警，經派遣消防車到場灌救，現場為自小客車引擎室起火、車輛全毀，無人員受困受傷。

台中市警察局第四分局告訴中央社記者，春社派出所員警到場時，發現起火的自小客車車內無人，僅有60歲洪男獨坐路邊。

洪男向警方表示，車輛是他的哥哥所駕駛，但行經事發地點時車輛疑因零件故障，停車後隨即起火自燃；洪兄見狀從駕駛座下車，抱起乘客座上的洪弟至路邊後，徒步離去。

警方得知後在周邊展開搜尋，於下午5時30分在向上路籃球場旁尋獲洪兄，他坦承飲酒後駕駛車輛行經事發地點，因車輛自燃，才棄車徒步逃離現場。

洪男經酒精濃度呼氣測試，酒測值雖為0.24毫克，警方全案訊問後，仍以洪男棄置自燃車不顧、逃離現場，依公共危險罪嫌將他移送台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1120227