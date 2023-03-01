台9線瑞穗拓寬路段3年車禍逾90件 增設測速設備
2023/3/1 17:31（3/1 17:46 更新）
花東縱谷安全景觀大道瑞穗鄉富源至瑞北路段，因路線筆直且無防護式路肩，擴寬完工3年多，發生逾90件交通事故；經花蓮縣警察局爭取經費，在該路段增設2處測速照相機，自2月7日啟用，截至同月28日，合計取締超速違規達2063件。（花蓮縣警局提供）中央社記者張祈傳真 112年3月1日
（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花東縱谷安全景觀大道瑞穗鄉富源至瑞北路段因路線筆直且無防護式路肩，擴寬完工3年多，發生逾90件交通事故，含8件死亡車禍，花蓮縣警局爭取經費，在該路段增設2處測速照相機。
花蓮縣警局統計，花東縱谷安全景觀大道台9線245公里處至253公里處富源至瑞北路段，自民國108年8月12日路段拓寬後，截至今年2月28日，共發生95件交通事故，其中8件是死亡車禍，肇事原因分別3件酒後駕駛、3件未注意車前狀態、1件患病疲勞駕駛及1件超速失控等。
最近一次交通事故為昨天下午4時許，花蓮瑞穗鄉台9線252.5公里處一起車輛自撞案件，駕駛疑似精神恍惚，從外側車道偏向內側車道自撞中央綠化帶路燈桿，造成副駕林姓婦人送醫不治，另3人輕重傷。
花蓮縣警局指出，超速違規是造成嚴重交通事故的主因，為遏阻交通違規，維護用路人生命安全，經向花蓮縣府追加預算，分別於台9線248.1公里處及250.8公里處路段增設數位式雷達測速照相設備。
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花蓮縣警局統計，2處新設數位式雷達測速照相設備今年2月7日啟用，截至同月28日，合計取締超速違規2063件。
花蓮縣警局呼籲民眾，應依號誌及速限指示行駛，依據道路交通管理處罰條例第40條規定，超速違規處新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰；第43條第1項第2款規定，超速達60公里以上，處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。（編輯：謝雅竹）1120301
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