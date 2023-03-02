海巡署查獲12.5萬包走私菸 船長5嫌遭送辦
2023/3/2 12:34
（中央社記者黃麗芸台北2日電）「金龍江6」漁船利用228連假期間走私12萬5000包未稅菸品，市值約新台幣800萬元，遭海巡署於2月28日在新竹漁港查獲，並將涉案的32歲鄭姓船長和4名船員移送竹檢偵辦。
海洋委員會海巡署北部分署今天發布破案新聞稿，海巡署第三（桃竹）巡防區指揮部於2月28日實施強化勤務作為，當天下午5時許於新竹漁港查獲「金龍江6」漁船載運未稅菸品一批。
經統合北部分署第八岸巡隊、偵防分署新竹查緝隊、艦隊分署第十二（新竹）海巡隊及新竹市警察局第一分局組成專案小組，並運用偵搜犬及手持式X光機登上「金龍江6」漁船搜索，結果開艙後發現藏有大量防水袋包裝「abc」未稅菸品250箱（換算為12萬5000包），市值約800萬元。
海巡署說，為避免產生防疫破口，相關人員全程穿著防疫裝備實施檢查及對全船實施消毒，並對鄭姓船長及其他4名船員實施快篩後均無異狀。
另外，也通知新竹市財政處菸酒管理科到場協助，全案後續將涉案5男依觸犯菸酒管理法移送新竹地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1120302
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