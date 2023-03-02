幫派分子朝盧照琴公司開5槍 嘉檢聲押獲准

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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）具幫派背景的邱姓男子今天持改造步槍南下嘉義縣，對曾是十大槍擊要犯、綽號「瘋琴」盧照琴的公司連開5槍，隨即帶槍自首，嘉義檢方複訊後，晚間向嘉義地方法院聲押獲准。

嘉義地方法院表示，邱男供稱因見盧照琴猥褻少女新聞，才會持槍射擊其公司，以達到恐嚇目的並藉此出名。不過，猥褻案件經判決確定且執行完畢，且邱男是2年前看到新聞，距離今天犯案已隔相當時間，邱男辯稱持槍射擊恐嚇理由，有違常理，邱男犯行有高度受他人指使可能。

嘉義地方法院指出，邱男自首前將已使用4年的手機丟棄，使偵查單位無法查閱手機中與可能共犯的通聯，足以認為其有湮滅證據、勾串共犯之虞，有羈押原因，裁定羈押並禁止接見通信。

盧照琴位於水上鄉的巨得集團公司凌晨1時51分遭人持槍對門口連開5槍，鄰近住戶被巨大槍聲驚醒。涉嫌開槍的28歲邱姓男子隨後帶著改造的M4A1步槍到嘉義縣警察局水上分局自首。

警方指出，盧照琴公司無人住居，沒有造成人員傷亡。晚上將邱男依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送嘉義地檢署偵辦。檢方複訊後，依邱男有共犯未到案，有串證之虞，向嘉義地院聲請羈押禁見。

檢警表示，住在新北市的邱男有幫派背景，開槍後不到5分鐘就駕車抵達分局自首，邱男的辯護律師也在10分鐘內抵達分局，一切都已安排好；邱男交代槍枝來源時，辯稱是已故友人寄放。

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檢警指出，透過監視器畫面，邱男駕車到盧照琴公司門口直接開槍，改造步槍是開啟自動連發，邱男原本一次要打完裝填的30發子彈，但因第5發卡彈沒有打完。

盧照琴曾名列國內十大槍擊要犯，曾與綽號「穿山甲」的詹龍欄聯手槍殺賭友，一度遭判死刑，後來改判無期徒刑，經2次減刑後於1999年假釋出獄；2004年又捲入藝人澎恰恰自慰光碟勒索案，2007年遭判刑2年4個月，入獄服刑1年8月後於2009年假釋出獄；2018年8月涉嫌對女友的未成年女兒強制猥褻，判處10月徒刑定讞，今年1月服刑期滿出獄。（編輯：唐聲揚）1120302