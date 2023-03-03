中市警掃黑打詐緝毒有成果 2月查獲13幫派、43詐團

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市警察局執行掃黑、打詐及緝毒三合一專案有成果，副局長鄧學鑫今天表示，2月份計查獲13幫派、43詐騙集團共368人，起出槍枝、毒品及不法所得逾1.7億元。

台中市警察局今天召開記者會，說明這波掃黑、打詐及緝毒專案執行成果，鄧學鑫在會中說明，從2月1日到28日為止，針對黑道幫派及暴力份子堂口、賴以維生經營圍事場所及經常活動處所執行臨檢搜索及系統性掃蕩，共出動超過3000多人次警力，掃蕩幫派經常活動處所200多處，累計查獲13幫派、43詐騙集團共368人。

鄧學鑫指出，此次專案查扣各類毒品逾12公斤、模擬槍1枝、空氣長槍2枝、獵槍1枝、子彈9顆、非法刀械3把、鋁棒3支、木棒3支、鐵棍1支、手機21支、現金新台幣437萬餘元，還查扣犯罪集團不法所得（土地、房屋及聲請法院裁定扣押）市值1億6966萬餘元，合計逾1.7億元。

在掃黑部分，市警局刑警大隊偵四隊表示，查獲由天道盟正義會幫派份子組成的詐騙集團，在桃園地區租屋做為機房，鎖定中國民眾行騙，逮捕成員、幹部及金主共15人。二分局也破獲以林姓男子為首的5人暴力討債集團。

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在打擊詐欺部分，市警局刑大偵四隊在北屯區查獲張姓男子於電子支付平台開設帳戶，將帳戶提供給不法集團從事假網路拍賣詐騙，被害人匯款購物後收到品質粗糙的商品或未收到商品，且無法聯繫到賣家時才知被騙，警方在張嫌住處查扣現金300多萬元及點鈔機等贓證物。

緝毒部分，六分局在西屯區某家KTV前盤查可疑人車，查獲第二級毒品咖啡包841包、第三級毒品愷他命987公克、贓款93萬多元等。（編輯：郭諭儒）1120303