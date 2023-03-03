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女山友登能高安東軍扭傷無法行走 空勤出動救援

2023/3/3 17:36（3/3 17:46 更新）
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林姓山友等一行人日前從南投屯原登山口入山，挑戰能高安東軍路線，但林姓山友3日上午卻不慎扭傷腳踝、無法行走，花蓮縣消防局獲報後請求空勤總隊出動支援，協助把傷者送下山就醫。（空中勤務總隊提供）中央社記者張祈傳真 112年3月3日
林姓山友等一行人日前從南投屯原登山口入山，挑戰能高安東軍路線，但林姓山友3日上午卻不慎扭傷腳踝、無法行走，花蓮縣消防局獲報後請求空勤總隊出動支援，協助把傷者送下山就醫。（空中勤務總隊提供）中央社記者張祈傳真 112年3月3日
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（中央社記者張祈花蓮縣3日電）台北53歲林姓山友一行5人上月底從南投屯原登山口入山，攀登能高安東軍路線，林姓女山友今天上午不慎扭傷腳踝、無法行走，花蓮消防局獲報後請求空勤支援，將她吊掛下山送醫。

林姓山友2月27日跟團從屯原登山口入山後，原訂3月4日從奧萬大登山口結束行程，今天上午行經白石池營地附近，不慎扭傷腳踝，右腳腫脹無法行走，中午12時許通報花蓮縣消防局求援。

花蓮縣消防局第二救災救護大隊副隊長高子翔指出，山友通報位置鄰近吊掛點，且天氣良好，除了集結地面隊伍，也同步請求空勤直升機支援。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊獲報後，派遣駐地黑鷹直升機NA-715執行任務，下午2時22分起飛，2時30分抵達目標區實施空偵並辨識，確認目標後，由搜救員吊掛出艙至地面，將患者吊掛上機，於德興棒球場落地後，將患者後送就醫。

高子翔指出，林姓女山友後送至花蓮慈濟醫院治療，沒有生命危險。（編輯：黃世雅）1120303

#高子翔
#花蓮消防局
#能高安東軍
高子翔
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