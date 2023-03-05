詐團假冒財經專家騙300萬 刑事局籲辨認臉書藍勾

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）詐騙集團假冒財經專家阮慕驊之名邀請70歲婦人加入「財務翻倍計畫」財經群組，婦人因此財損300萬元。刑事局今天提醒，經認證的名人臉書帳號有藍勾圖，可藉此辨識其真偽。

內政部警政署刑事局今天發布新聞稿表示，台中市一名70歲謝姓家庭主婦於2月在家中使用手機上網時，有名自稱阮慕驊的網友透過Facebook（臉書）和她聯繫討論股票投資情事，她還聽信對方之言加入其財經群組和開立投資指定帳戶，經家人察覺有異才知被詐騙報案。

據初步調查了解，詐騙集團假冒阮慕驊之名給予謝姓婦人許多投資建議，經長期取得信任後，詐團便請婦人和其助理聯繫以申請加入「財務翻倍計畫」群組，且可獲得第一手投資資訊並保證獲利可觀。

信以為真的婦人便聽從對方指示，將投資本金新台幣300萬元匯入其指定帳戶，不料事後和女兒開心分享投資情形後，家人才驚覺婦人落入詐騙集團陷阱，立即向警方報案求助。

除此之外，有一名年約50歲的蔡姓女子也同樣在臉書社團看到標榜由名人吳淡如所設的投資社團，並加入貼文所提供的LINE帳號後，進而聽信對方指示註冊一個不明投資網站，由詐團成員所扮投顧老師帶領下單投資股票、原油、期貨等標的，不料要申請出金時遭推託，隨即投資帳號顯示金額歸零，才驚覺遭詐且財損逾100萬元。

根據刑事局統計資料顯示，民國111年有關假投資案件數高達6600件，占所有詐騙案件數約2成，且較110年增加近35%。

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刑事局提醒，詐騙集團佯稱財經專家、假冒投資名嘴成立臉書社團、LINE群組招攬入群伎倆時有所聞，請民眾一定要提高警覺，若名人身分經過臉書認證，其帳號旁邊會有藍色的打勾圖示，可利用此機制辨識帳號真偽。

另外，為幫助民眾快速識別詐騙資訊，「165防騙宣導」官方LINE帳號（@tw165）及165全民防騙網都已開通查詢功能，只要輸入LINE ID，就能立即收到所輸入資訊是否曾被通報詐騙的判別結果。若有任何不確定都可直接撥打24小時服務的165反詐騙諮詢專線。（編輯：李錫璋）1120305