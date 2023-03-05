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雲林女險遭人蛇集團詐騙 警方及時攔阻

2023/3/5 16:03（3/5 16:41 更新）
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雲林縣沈姓女子4日離家未歸，家人報案求助，警方隨後依手機定位找人，5日在桃園機場出境大廳發現沈女。警方懷疑，沒出國計畫的沈女恐差點淪為人蛇集團的「豬仔」。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 112年3月5日
雲林縣沈姓女子4日離家未歸，家人報案求助，警方隨後依手機定位找人，5日在桃園機場出境大廳發現沈女。警方懷疑，沒出國計畫的沈女恐差點淪為人蛇集團的「豬仔」。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 112年3月5日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）雲林縣沈姓女子昨天上午9時許離家未歸，家人向警方報案，警方依手機定位，今天上午9時許在桃園機場出境大廳找到人，警方懷疑沒出國計畫的沈女恐淪為人蛇集團的「豬仔」。

雲林縣斗南警分局副分局長詹百平今天表示，林姓婦人凌晨1時許到斗南派出所報案，稱女兒昨天上午9時許自行離家未歸，與家人的通訊軟體僅簡單回覆「ok」並未透露欲前往何處，家人擔憂其安危。

警方依規定受理緊急協尋，發現沈女其定位在桃園國際機場附近，因先前柬埔寨人蛇集團事件，警方不敢怠忽，立即通報所在位置的航空警察局，航警今天上午在桃園機場出境大廳找到人。

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警方調查，沈女近日無出國計畫，對於飛機航班等細節一無所知，懷疑沈女是被人蛇集團詐騙，險成為「豬仔」，全案釐清中。

斗南警分局呼籲，民眾對於任何資訊不明的網路求職或非法貸款管道都應該提高警覺，或標榜「出國工作可以迅速還債，還能免費旅遊」，及網路上的海外工作訊息或熟人提出的出國工作邀約，一定要小心求證，遠離人口販運陷阱。如有任何疑問可撥打165反詐騙專線或110尋求警方協助。（編輯：黃世雅）1120305

#詹百平
#桃園機場出境大廳
#雲林縣斗南警分局
詹百平
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