紅單繳納引糾紛 嘉義4男持棍棒互毆

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（中央社記者姜宜菁嘉義市5日電）黃男和李男今天中午12時許相約在嘉義市商討違規紅單事宜，雙方一言不合，眾人持球棒互毆，警方獲報後抵達現場，雙方人馬已散，目前陸續通知涉案人到案說明，全案依法偵辦。

臉書（Facebook）多個社團今天流傳一個影片，2輛轎車併排停在道路上，4名男子各持球棒互毆，時間約為30秒，影片在網路引起熱議。

嘉義市政府警察局第一分局表示，今天中午12時許接獲民眾報案，指稱在博愛路二段與五顯街口發生鬥毆事件，警方立即啟動快打部隊，抵達現場時，雙方已離去，僅留下犯案時的球棒。

處理員警返回派出所調閱路口監視時，黃男突然自行走進派出所說，自己在案發現場被人毆打，而雙方爭執原因是因違規紅單繳納問題。

警方調查，黃男與李男為朋友，雙方今天要商討繳納紅單事宜約在案發現場，雙方一言不合而起爭執。

警方表示，已掌握另輛轎車李姓駕駛的身分，所駕駛黑色賓士車懸掛失竊車牌，現在陸續通知涉案人到案說明，全案依聚眾鬥毆和傷害罪偵辦。（編輯：黃世雅）1120305