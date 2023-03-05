更多編輯台推薦新聞：
佐佐木朗希經典賽熱身賽飆165公里 追平大谷翔平紀錄
運動

佐佐木朗希經典賽熱身賽飆165公里 追平大谷翔平紀錄

書摘／鄰居的植物諮商室：減少愛意 花開得更好
生活

書摘／鄰居的植物諮商室：減少愛意 花開得更好

一週大事／美眾院中國委員會聽證會、希臘火車對撞、南部抗旱...
生活

一週大事／美眾院中國委員會聽證會、希臘火車對撞、南部抗旱...

特派觀察／疫後中國兩會 媒體問候語「你收到通知了嗎」
兩岸

特派觀察／疫後中國兩會 媒體問候語「你收到通知了嗎」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南投郡大林道接駁車翻落山谷 駕駛不治7乘客受傷
首頁 / 社會

紅單繳納引糾紛 嘉義4男持棍棒互毆

2023/3/5 17:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義市5日電）黃男和李男今天中午12時許相約在嘉義市商討違規紅單事宜，雙方一言不合，眾人持球棒互毆，警方獲報後抵達現場，雙方人馬已散，目前陸續通知涉案人到案說明，全案依法偵辦。

臉書（Facebook）多個社團今天流傳一個影片，2輛轎車併排停在道路上，4名男子各持球棒互毆，時間約為30秒，影片在網路引起熱議。

嘉義市政府警察局第一分局表示，今天中午12時許接獲民眾報案，指稱在博愛路二段與五顯街口發生鬥毆事件，警方立即啟動快打部隊，抵達現場時，雙方已離去，僅留下犯案時的球棒。

處理員警返回派出所調閱路口監視時，黃男突然自行走進派出所說，自己在案發現場被人毆打，而雙方爭執原因是因違規紅單繳納問題。

警方調查，黃男與李男為朋友，雙方今天要商討繳納紅單事宜約在案發現場，雙方一言不合而起爭執。

警方表示，已掌握另輛轎車李姓駕駛的身分，所駕駛黑色賓士車懸掛失竊車牌，現在陸續通知涉案人到案說明，全案依聚眾鬥毆和傷害罪偵辦。（編輯：黃世雅）1120305

#嘉義市第一警分局
#嘉義市
#嘉義棒球錦標賽
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族